Festiwal trwa! Kolejny projekt w sieci Millenium Docs Against Gravity 0

W tym tygodniu czekają nas kolejne atrakcje w ramach projektu „Podłącz się. Kino dokumentalne on-line”: wybitne filmy do obejrzenia (darmowy dostęp) oraz spotkania z ekspertami i wykłady, przybliżające tematykę prezentowanych filmów

A oto, co nas czeka w tym tygodniu podczas trzeciej części 17. Millennium Docs Against Gravity:

„Podłącz się. Kino dokumentalne on-line” to projekt, który jest zwieńczeniem tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Do końca października widzowie mogą oglądać w wolnym dostępie kilkanaście wyjątkowych filmów dokumentalnych o wybitnej wartości edukacyjnej. W tym czasie odbywają się także warsztaty z krytyki filmowej oraz spotkania z ekspertami, które pomogą lepiej zrozumieć prezentowane w filmach zagadnienia. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Filmowe propozycje na ten tydzień (wszystkie filmy dostępne na MDAG.PL):

Książę i Dybuk, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski (z audiodeskrypcją) – poniedziałek 12.10, od 20:00 (do wyczerpania darmowych e-biletów)

Wyjątkowy pokaz z audiodeskrypcją, która pozwala osobom niewidomym cieszyć się seansem kinowym. Zaprezentowana zostanie wyłącznie ta wersja, żeby każdy mógł przeżyć taki niezwykły seans. Filmowa podróż śladami Michała Waszyńskiego, autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, reżysera mistycznego, żydowskiego „Dybuka", a także producenta hollywoodzkich hitów z Sofią Loren i Claudią Cardinale.

„(…) ale piękne”, reż. Erwin Wagenhofer – wtorek 13.10, od 20:00 (do wyczerpania darmowych e-biletów)

Chęć zmiany swojego życia dała bohaterom filmu Erwina Wagenhofera (Nakarmimy świat, Zaróbmy jeszcze więcej, Alfabet) siłę w dążeniu do szczęścia. Poznajemy wyjątkowe osoby, które działają na rzecz ekologii i swojego otoczenia.

Cała przyjemność po stronie kobiet, reż. Barbara Miller – środa 14.10, od 20:00 (do wyczerpania darmowych e-biletów)

Na całym świecie miliony kobiet są wciąż traktowane gorzej, bo to mężczyźni decydują w ich imieniu. Reżyserka oddaje wyjątkowym, odważnym bohaterkom, które mają dość i rzucają wyzwanie takiemu układowi sił w społeczeństwie.

Westwood: punkówa, ikona, aktywistka, reż. Lorna Tucker – piątek 16.10, od 20:00 (do wyczerpania darmowych e-biletów)

Angielska projektantka mody i biznesmenka Dame Vivienne Westwood od 40 lat na nowo definiuje brytyjską modę i jest odpowiedzialna za stworzenie wielu głośnych i wyrafinowanych stylizacji naszych czasów.

Blok filmowy OKI DOKI: „Jovanna dla klimatu”, reż. Mirjam Marks oraz „Zimowy biwak”, reż. Petteri Saario – sobota, 17.10, od 20:00 (do wyczerpania darmowych e-biletów)

Jak poczuć związek z naturą? Czemu dzieci na całym świecie strajkują wraz z Gretą Thunberg? O tym opowiadają filmy „Jovanna dla klimatu” i „Zimowy biwak”.

Kraina miodu, reż. Ljubomir Stefanov, Tamara Kotewska (z audiodeskrypcją) – poniedziałek 19.10, od 20:00 (do wyczerpania darmowych e-biletów)

Kolejny tydzień rozpocznie jeden z najważniejszych filmów w historii kina dokumentalnego oraz wielki zwycięzca festiwalu Millennium Docs Against Gravity z zeszłego roku. Będzie to także kolejny wyjątkowy pokaz z audiodeskrypcją, która pozwala osobom niewidomym cieszyć się seansem kinowym. Proponujemy wyłącznie tę wersję, żeby każdy mógł przeżyć taki niezwykły seans.

50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód z poszanowaniem natury.

Źródło: MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY FILM FESTIVAL

Spotkania i wydarzenia

Przez cały tydzień będą odbywały się także spotkania z ekspertami oraz wykłady, przybliżające tematykę prezentowanych filmów. Premierowe pokazy wszystkich materiałów będą odbywały się na profilu festiwalu Millennium Docs Against Gravity na Facebooku oraz na kanale YouTube festiwalu i na stronie mdag.pl w następujących terminach o godzinie 18:00:

- wtorek, 13.10 – po filmie "(…) ale piękne": Ekotransformacja. Czy da się zmieniać świat wokół nas? Warsztat z Łukaszem Nowackim, entuzjastą i praktykiem projektowania regeneratywnego z ponad 20-letnim doświadczeniem, nauczycielem permakultury, futurystą, eko-designerem i twórcą ogrodów funkcjonujących zgodnie z naturą, a także założycielem fundacji Transformacja.

- środa, 14.10 – wykład Kai Klimek, doświadczonej i cenionej edukatorki, tłumaczki, krytyczki filmowej i popkulturowej

- czwartek, 15.10 – po filmie Cunningham. Choreograf współczesności: Spotkanie i ćwiczenia na temat tańca współczesnego z Natalia Oniśk, edukatorką, tancerką, performerką i aktywistką taneczną.

- piątek, 16.10 – wykład Kai Klimek, doświadczonej i cenionej edukatorki, tłumaczki, krytyczki filmowej i popkulturowej

- sobota, 17.10 – po bloku "Planeta moim domem" (9+): Opiekuję się przyrodą. Lekcja Ekologii z Dianą Gaik i Pauliną Jeziorek z działu edukacji i wydarzeń towarzyszących festiwalu Millennium Docs Against Gravity.