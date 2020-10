Regina King producentką ''Slay'' - nadprzyrodzonego serialu dla The CW 0

Jak donoszą zagraniczne media aktorka i reżyserka Regina King będzie producentką wykonawczą dramatu 'Slay' traktującego o zjawiskach nadprzyrodzonych. Projekt powstaje dla stacji The CW.

fot. materiały prasowe

Regina King to utalentowana aktorka, nagrodzona kilkoma nagrodami Emmy, Złotym Globem oraz Oscarem za film Gdyby ulica Beale umiała mówić. Jeśli chodzi o produkcje serialowe to kojarzyć możecie ją z horroru Wirus, dramatu kryminalnego Seven Seconds czy superbohaterskiego Watchmena.

Autorem scenariusza do Slay został Julian Johnson. Główną bohaterką serii będzie odważna i dowcipna nastolatka Carson Jones. W jej żyłach płynie krew jej matki, która pochodziła ze starożytnego afrykańskiego rodu. Wraz z nią dziewczyna odziedziczyła pewne nadprzyrodzone dary i odpowiedzialność za ochronę Historycznego Trójkąta Wirginii, uważanego za jeden z najbardziej nawiedzonych obszarów, przed siłami ciemności. Akcja umiejscowiona zostanie w latach 70 ubiegłego wieku. Do Historycznego Trójkąta Wirginii należą trzy miasta Williamsburg, Jamestown i Yorktown.

King jest producentką wraz ze swoją siostrą Reiną za pośrednictwem ich firmy Royal Ties Productions. Studiem odpowiedzialnym za projekt jest CBS Studios.

Źrodło: deadline