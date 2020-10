Universal Pictures odpowie za remake horroru ''Inni'' 0

W kwietniu tego roku świat obiegła informacja jakoby studio Sentient Entertainment nabyło prawa do historii, na której opiera się film Inni z 2001 roku. Teraz wiemy, iż zakup ten nie pójdzie na marne, bowiem projektem zainteresowało się także Universal Pictures, które podjęło się sfinansowania filmu.

fot. materiały prasowe

Jeśli chodzi o szczegóły odnośnie fabuły to nie są one jak na razie znane. Wiadomo jedynie, iż twórcy postarają się znacząco unowocześnić tą historię, a także wprowadzić do niej wiele nowego.

Producentami wykonawczymi remake’u zostali Renee Tab, Christopher Tuffin, Lucas Aksoskin i Guido Rud. Jak na razie nie wiadomo kto zajmie się reżyserią i napisaniem scenariusza do nowej wersji filmu.

Jestem zaszczycony móc pracować nad moim ulubionym horrorem wszech czasów. Świetnie, że mogę przenieść nowe spojrzenie na tą historię na duży ekran dla nowych widzów. To niesamowite jak aktualne są dziś takie tematy jak samoizolacja, paranoja, strach i intensywna ochrona naszych dzieci i nas samych. Chcemy odkryć to co boli Grace, którą demony wciągają w pełną współczucia dla widza podróż. powiedział Tab

Oryginalny film z 2001 roku napisany i wyreżyserowany został przez Alejandro Amenabara. Jego akcja rozgrywa się pod koniec II wojny światowej. Grace wraz z dwójką dzieci mieszka w pięknym wiktoriańskim dworze. Chłopiec i dziewczynka cierpią na rzadką chorobę, fotofobię – alergię na światło słoneczne. Z tego też powodu w ponurym domu obowiązują bezlitosne reguły, których łamać nie wolno. Gdy do Grace przybywa trójka nieznajomych w posiadłości nagle zaczynają dziać się bardzo dziwne rzeczy. Śledztwo doprowadzi do odkrycia wielu tajemnic, jakie skrywa mroczna rezydencja.

Źrodło: The Hollywood Reporter