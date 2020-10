Jaki złoczyńca może pojawić się w filmie "Black Adam"? 0

Black Adam wzbudza spore zainteresowanie i jest jednym z najciekawszych komiksowych projektów DC Films oraz Warner Bros. Pictures. Co jakiś czas w sieci pojawiają się spekulacje na temat widowiska i te dzisiejsze dotyczą złoczyńcy, który miałby pojawić się na ekranie.

Według portalu The Direct w filmie Black Adam zobaczymy postać znaną jako Eclipso. Zostanie on przedstawiony, jako bohater, który tysiące lat temu pomógł uwięzić Black Adama. Pomimo tego, że jest to stosunkowo mało znana postać, to w komiksach był on ciężkim przeciwnikiem Justice Society of America. Wydaje się więc, że pojawienie Eclipso miałoby sens i mógłby stanowić głównego złego, z którym zmierzyłaby się wspomniana grupa oraz tytułowy bohater.

Warto zauważyć, że Eclipso pojawi się w drugim sezonie serialu Stargirl. Nie będzie to jednak miało żadnego znaczenia w przypadku multiwersum, które jest przygotowywane przez wytwórnię Warner Bros. Pictures.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że widowisko Black Adam trafi na ekrany kin 22 grudnia 2021 roku. Niestety z powodu pandemii koronawirusa, zdecydowano się na razie ją anulować. Cały czas czekamy na nową datę premiery.

