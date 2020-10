Szykuje się wielki pojedynek wybitnych aktorek - Amy Adams i Glenn Close w zwiastunie "Elegii dla bidoków" 0

Netflix udostępnia zwiastun i plakat nowego filmu od nagrodzonego przez Akademię Rona Howarda! W rolach głównych nominowane do Oscara Glenn Close i Amy Adams!

J.D. Vance, były marine z południowego Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale’a, jest blisko zdobycia wymarzonej pracy, gdy kryzys rodzinny zmusza go do powrotu do domu, o którym starał się zapomnieć. J.D. musi teraz poradzić sobie ze złożonymi problemami swojej appalaskiej rodziny, w tym z ustabilizowaniem relacji z uzależnioną matką Bev (Amy Adams). Wspominając swoją babkę Mamaw (Glenn Close), twardą i bystrą kobietę, która go wychowała, J.D. uzmysławia sobie, że tylko pogodzenie się z przeszłością pozwoli mu spełnić swoje marzenia.

Oparty na powieści J.D. Vance’a z listy bestsellerów New York Timesa film Elegia dla bidoków w reżyserii Rona Howarda to oparta na prawdziwej historii opowieść J.D. o trzech wyjątkowych pokoleniach, ich drodze do przetrwania, wzlotach, upadkach oraz doświadczeniach, które zdefiniowały jego rodzinę.

Elegia dla bidoków zadebiutuje na Netflix już 24 listopada. Od 13 listopada film będzie można zobaczyć również w wybranych kinach.

Źrodło: Netflix