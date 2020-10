Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Joaquin Phoenix zagra Napoleona w filmie Ridleya Scotta 0

Kolejna bomba prosto z Hollywood. Joaquin Phoenix wcieli się w postać Napoleona Bonaparte w filmie "Kitbag", który zostanie wyreżyserowany przez Ridleya Scotta.

W dniu dzisiejszym w Irlandii, Ridley Scott zakończył prace na planie swojego nowego filmu historycznego The Last Duel. Filmowiec ani myśli, jednak o wakacjach i już rozpoczyna kompletowanie obsady aktorskiej kolejnego projektu. A ten zapowiada się wybornie. Produkcja, która powstanie dla 20th Century Studios będzie nosiła tytuł "Kitbag" i opowie o życiu Napoleona Bonaparte. We francuskiego przywódcę wcieli się laureat Oscara, Joaquin Phoenix.

Scenariusz do filmu napisał David Scarpa, z którym Ridley Scott pracował przy okazji jednego ze swoich poprzednich filmów opartych na faktach – Wszystkie pieniądze świata. Producentami "Kitbag" będą sam filmowiec oraz Kevin Walsh z jego firmy Scott Free.

"Kitbag" ma być spojrzeniem na pochodzenie Napoleona oraz jego bezlitosną wspinaczkę do otrzymania tytułu cesarza Francji. Ma to zostać ukazane poprzez pryzmat jego uzależniającej i często niestabilnej relacji z żoną oraz prawdziwą miłością, Józefiną. Oczywiście na ekranie nie zabraknie próby uchwycenia jego słynnych bitew, strategicznego umysłu oraz wojennego wizjonerstwa.

W marcu Scott wejdzie na plan filmu Gucci, w którym Lady Gaga zagra morderczynię Patrizię Reggiani. Następny w kolejne ma być właśnie "Kitbag".

