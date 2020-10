Clyde Phillips powróci jako showrunner, a produkcja limitowanej serii ma się rozpocząć na początku przyszłego roku, z wstępną datą premiery na jesień 2021 roku. Nie wspomniano o żadnej obsadzie drugoplanowej, a biorąc pod uwagę ostateczny los siostry Dextera, Deborah Morgan, mało prawdopodobne, że Jennifer Carpenter powróciła, chyba że serial będzie zawierał retrospekcje. Można by jednak przypuszczać, że Yvonne Strahovski wróci, widząc, jak jej postać, wychowuje młodego syna Dextera, Harrisona.

Dexter to wyjątkowy serial, zarówno dla milionów fanów, jak i dla Showtime, ponieważ ten przełomowy program pomógł umieścić naszą sieć na mapie wiele lat temu. Wrócilibyśmy do tej wyjątkowej postaci tylko wtedy, gdybyśmy znaleźli twórcze ujęcie, które naprawdę zasługiwało na genialną, oryginalną serię. Cóż, z przyjemnością informuję, że Clyde Phillips i Michael C. Hall go znaleźli i nie możemy się doczekać, aby go nakręcić i pokazać światu!

powiedział prezes Showtime Gary Levine