Amazon pracuje nad serialową wersją slashera ''Koszmar minionego lata''

Kultowy slasher z końca lat 90. XX wieku powróci jako serial. Mowa o filmie Koszmar minionego lata. Odpowie za niego platforma Amazon Prime Video, która wyraziła już zgodę na rozpoczęcie jego produkcji.

fot. materiały prasowe

W projekt zaangażowany jest James Wan, mistrz współczesnego horroru odpowiedzialny m.in. za takie produkcje grozy jak Piła, Obecność, Martwa cisza czy Zakonnica. Wan będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego. Obok niego na tym stanowisku zasiądzie także Sara Goodman. Ona napisze również scenariusz.

Już parę lat temu planowano wznowić tą historię. Wtedy w projekt zaangażowany był Mike Flanagan, jednak pomysł ten nie wypalił.

Najlepsze serie horroów zawsze budzą strach, a ten serial autorstwa Goodman jest idealnie pokręconą aktualizacją tego kultowego slashera. Nasi klienci na całym świecie pokochają to nowoczesne podejście do swojego ulubionego filmu. powiedział Albert Cheng, dyrektor z Amazon Studios

Fabuła Koszmaru minionego lata opowiada o grupie młodych ludzi powracających po zabawie do domu. Jadąc autem potrącają przypadkowo przechodnia. Myśląc, że mężczyzna nie żyje, postanawiają to zataić i topią zwłoki w morzu. Rok później w ich miasteczku dochodzi do serii brutalnych morderstw. Młodzi podejrzewają, że ich sprawcą może być człowiek, którego potrącili. Film doczekał się swoich dwóch kontynuacji – Koszmar następnego lata i Koszmar kolejnego lata.

Źrodło: The Hollywood Reporter