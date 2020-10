Ogłoszono obsadę komediowej serii HBO Max ''The Sex Lives of College Girls'' 0

HBO Max ogłosiło główną obsadę serialu komediowego The Sex Lives of College Girls, za który odpowiada nominowana do nagrody Emmy Mindy Kaling.

fot. materiały prasowe

Swoje angaże otrzymali Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Renee Rapp i Alyah Chanelle Scott. Wcielą się w czwórkę współlokatorów losowo przydzielonych do akademika w Essex College, prestiżowym uniwersytecie położonym w Nowej Anglii. Zobaczymy jak tak różne osobowości dadzą sobie radę w trakcie wspólnego studenckiego, a co za tym idzie buzującego hormonami życia.

Chalamet wcieli się w Kimberly, uczennicę publicznego liceum z Arizony, która należy do klasy robotniczej. Jest inteligentna, poważna i ambitna, doskonale przygotowana do studiów pod względem nauki, ale czy poradzi sobie społecznie? Kaur sportretuje Belę, bardzo pewną siebie dziewczynę z zamożnych przedmieść New Jersey, która zawsze mówi to co myśli. Uważa siebie za wyzwoloną seksualnie, nie zważając na to, iż swój pierwszy raz przeżyła zaledwie parę dni temu. Scott wciela się w Whitney pochodzącą z Los Angeles – silną, pewną siebie dziewczynę z brakiem poczucia humoru, będącą córką najpotężniejszego czarnoskórego senatora w kraju. Z kolei Rapp w swoim telewizyjnym debiucie zagra Leighton, normalną dziewczynę z klasą ze wspaniałej i kochającej się rodziny wychowaną w Nowym Jorku.

W projekt oprócz Kaling zaangażowany jest także Justin Noble, który będzie także współautorem pierwszego odcinka oraz producentem wykonawczym serii.

Źrodło: deadline