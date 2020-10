Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"30 srebrników" - intrygujący zwiastun hiszpańskiego serialu grozy od HBO 0

HBO Europe po raz kolejny spróbuje zaskoczyć widzów na świecie. Już niebawem premierę będzie miał hiszpański serial grozy zatytułowany 30 srebrników. W sieci pojawił się nowy zwiastun, który może zaintrygować niejednego fana seriali.

Twórcą oraz reżyserem wszystkich ośmiu odcinków serialu jest Álex de la Iglesia – ma on na swoim koncie takie produkcje, jak Hiszpański cyrk, Bar czy The Oxford Murders. Tym razem w swoim nowym projekcie przedstawia nam ciekawą wizję czerpiącą garściami z religii chrześcijańskiej. Jak sugeruje tytuł, wszystko będzie rozchodziło się o srebrniki, które oczywiście nawiązują do Judasza.

Fabuła osadzona jest w małej hiszpańskiej wsi, gdzie zostaje zesłany przez swoich kościelnych hierarchów ojciec Vergara. Mężczyzna liczy, że właśnie w tym miejscu odnajdzie spokój i będzie mógł raz na zawsze pozostawić za sobą demony przeszłości. Niestety pech chce, że kłopoty znajdują go nawet na odludziu. Na domiar złego we wsi zaczynają dziać się dziwne rzeczy, które mają związek z odnalezieniem starożytnej monety – jednego z judaszowych srebrników.

Premiera serialu 30 srebrników będzie miała miejsce 27 listopada. Na razie oglądajcie zwiastun i oceńcie sami czy Wy również czujecie się zaintrygowani tym tytułem.

Źrodło: HBO