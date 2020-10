Zdjęcia do 3. sezonu ''Mandaloriana'' jeszcze w tym roku! 0

Jonowi Favreau brak zielonego światła od platformy Disney+ wcale nie przeszkadza w najbliższych planach. Może dlatego, iż odnowienie serialu The Mandalorian jest tylko formalnością, patrząc na jego wielką popularność i wielkie oczekiwanie fanów na kolejne przygody samotnego łowcy nagród. Jak twierdzi Favreau ekipa jest gotowa, aby rozpocząć zdjęcia do 3. sezonu jeszcze w tym roku.

fot. materiały prasowe

Prace nad scenariuszami kolejnej serii Favreau rozpoczął już na początku tego roku, a więc spokojnie założyć możemy, że skrypty poszczególnych odcinków w dużej mierze są już ukończone. Także jeśli tylko panująca pandemia nie pokrzyżuje planów scenarzysty to zdjęcia rozpoczną się w tym roku, a co za tym idzie, w przyszłym prawdopodobnie doczekamy się premiery trzeciego sezonu.

Podczas jednego z ostatnich wywiadów Favreau odniósł się także do planów stworzenia pełnometrażowego filmu opartego na serialu The Mandalorian. Na to jednak będziemy musieli zaczekać, bowiem nieśpieszno mu do prac nad tym projektem. Dodał jednak, że jest otwarty na taką ewentualność, teraz jednak woli skupić się na serialu.

Większym entuzjazmem wykazał się Pedro Pascal, odtwórca tytułowej roli. Oto co powiedział:

Uważam, że ta praca jest tak piękna, że bardzo chciałbym móc doświadczyć tego na dużym ekranie. Ale wydaje mi się, że na razie serial działa tak dobrze, że nie jest pewien, czy jakąkolwiek zmianą, chciałbym to zepsuć. Ludzie z którymi pracuje na pewno sprostaliby wyzwaniu, tylko oni mogą to zrobić.

Co o tym sądzicie?

Premiera drugiego sezonu serialu The Mandalorian już 30 października 2020 roku na Disney+.

Źrodło: comingsoon