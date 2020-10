Głębia syryjskiej wojny w zwiastunie serialu Hulu ''No Man's Land'' 0

Na platformę Hulu zmierza dość przejmująca, ale i przy tym bardzo brutalna serialowa propozycja, której akcja rozgrywa się w wyniszczonej przez trwającą tam od dawna wojnę domową Syrii. Zobaczcie zwiastun 'No Man's Land’.

Fabuła serialu przeniesie nas do ogarniętej domową wojną Syrii, gdzie młody francuz Antoine’a poszukuje swojej zaginionej i uznanej za martwą siostry. Będąc coraz bliżej prawdy, łączy swoje siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek zaciekle walczących z ISIS. Wraz z nimi podróżuje przez terytorium okupowane przez Państwo Islamskie. Jego ścieżki przecinają się z poszukiwaczami przygód, anarchistami, szpiegami czy niewinnymi ofiarami. Serial ukaże nam bliskie spojrzenie na tragiczne wydarzenia jakie rozgrywają się na Środkowym Wschodzie i na to jak wielki mają one wpływ na cały świat.

W obsadzie No Man’s Land znajdują się Felix Moati, Melanie Thierry, James Purefoy, Souheila Yacoub, Joe Ben Ayed, James Krishna Floyd, Dean Ridge, Julia Faure, Francois Caron i Celine Samie. Za reżyserię wszystkich ośmiu odcinków odpowiada Oded Ruskin, który pracował na scenariuszu autorstwa Amit Cohen, Ron Leshem i Xabi Molia.

Poniżej wspomniana zapowiedź i plakat promujący produkcję.

Premiera serialu na Hulu zaplanowana jest na 18 listopada 2020 roku.

Źrodło: indiewire.com