Hunnam, O'Connell i nielegalne walki bokserskie w zapowiedzi "Jungleland"

Paramount wypuścił zwiastun swojej najnowszej produkcji zatytułowanej Jungleland. Charlie Hunnam i Jack O'Connell wcielają się w braci, którzy biorą udział w nielegalnych walkach na pięści.

Stanley (Charlie Hunnam) i Lion (Jack O’Connell) to dwaj bracia walczący o utrzymanie pozycji w podziemnym świecie boksu na gołe pięści. Kiedy Stanley nie spłacił niebezpiecznego bossa przestępczego (Jonathan Majors), są zmuszeni do trudnych wyborów. Podczas gdy Stanley trenuje Liona do walki swojego życia, seria wydarzeń grozi rozdarciem braci, ale ich wzajemna miłość i wiara w lepsze życie sprawiają, że kontynuują ten porywający dramat, który udowadnia, że ​​rodzina razem jest silna.

Oprócz wspomnianej dwójki w obsadzie pojawią się również Jonathan Majors, Jessica Barden, Fran Kranz, John Cullum, Owen Burke, czy Meredith Holzman.

Film wyreżyserował Max Winkler, a scenariusz napisali Theodore Bressman, David Branson Smith i Winkler. Wśród producentów jest m.in. David Gendron odpowiedzialny za takie produkcje jak Brightburn: Syn ciemności czy Assassination Nation. Światowa premiera odbyła się na Toronto International Film Festival w 2019. W ogólnej dystrybucji Jungleland pojawi się 10 listopada prosto na VOD.

Źrodło: movieweb.com