''House of the Dragon'' ma inną lokalizację zdjęć niż ''Gra o tron''

Jak donoszą zagraniczne media będący jeszcze w fazie preprodukcji spin-off jednej z najpopularniejszych serii HBO ostatniej dekady będzie miał inną lokalizację zdjęć niż Gra o tron.

fot. materiały prasowe

House of the Dragon, bo taką nazwę nosi nowa produkcja osadzona w świecie Westeros przenosi się z Titanic Studios z Belfastu w Irlandii Północnej do Anglii, a konkretnie do Leavesden Studios w Watford. Tak dokładnie, właśnie w tym studiu powstają obecnie zdjęcia do Batmana Matta Reevesa. Nie wiadomo dlaczego twórcy zdecydowali się na tak radykalną zmianę. Wszystkie osiem sezonów Gry o tron powstało właśnie w Irlandii Północnej. Data rozpoczęcia zdjęć do spin-offu nie została jeszcze podana.

Akcja House of the Dragon ma rozgrywać się na 300 lat przed wydarzeniami znanymi nam z Gry o tron i zagłębiać się w historię Domu Targaryen. Jej fabuła oparta ma być o książkę George'a R.R. Martina zatytułowaną Ogień i krew. Napisana jest ona w formie królewskiej kroniki, dokładnie opisując losy rodu Targaryenów, od czasu w którym Aegon I Zdobywca podbił Westeros, aż do śmierci Viserysa I.

Serial składać się ma z 10 odcinków, a jego twórcami zostali George R.R. Martin i Ryan Condal. Premiera House of the Dragon zaplanowana jest na 2022 rok.

Źrodło: winteriscoming.net