Przerażający "The Empty Man" z pierwszym zwiastunem 0

Disney’s 20th Century Studios wydało zaskakujący zwiastun najnowszego horroru The Empty Man. Studio wypuści przerażający thriller jeszcze w tym miesiącu, w sam raz na Halloween. Dodajmy, że film oparty jest na powieści graficznej Cullena Bunna.

Po tym, jak grupa nastolatków z małego miasteczka w USA zaczyna tajemniczo znikać, miejscowi uważają, że jest to dzieło miejskiej legendy znanej jako The Empty Man. Kiedy emerytowany policjant bada i stara się nadać sens opowieściom, odkrywa tajemniczą grupę i ich próby przywołania przerażającej, mistycznej istoty. To sprawia, że wkrótce jego życie – i życie bliskich mu osób – jest w poważnym niebezpieczeństwie.

Ponieważ kina mają ograniczenia wśród widowni, a niektóre są nawet ponownie zamykane, ciekawie będzie zobaczyć, czy The Empty Man przyciągnie dużą liczbę widzów. Film pojawi się na dużym ekranie w Stanach Zjednoczonych 23 października 2020 roku.

W filmie występują James Badge Dale, Marin Ireland, Stephen Root, Ron Canada, Robert Aramayo, Joel Courtney i Sasha Frolova. Za scenariusz i reżyserię odpowiada debiutujący w tej roli David Prior.

Źrodło: movieweb.com