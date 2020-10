Kina w USA oferują prywatne seanse dla widzów 0

Widzowie w USA, którzy chcą cieszyć się doświadczeniem chodzenia do kina w tych niepewnych czasach, otrzymali nową, być może całkiem atrakcyjną opcję. AMC Theatres, największa sieć w USA, ogłosiła nowy program Private Movie Show. Firma pozwala ludziom wynajmować całe audytorium na obejrzenie filmu z bliskimi przyjaciółmi za jedyne 99 dolarów.

AMC niedawno dodała stronę z wypożyczalniami kin. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie prostego formularza, który polega na wybraniu filmu z ograniczonej listy. Wśród tytułów są klasyki m.in. Jurassic Park lub Hokus pokus, a także najnowsze hity, takie jak Tenet i The New Mutants. Prywatny pokaz można zamówić maksymalnie dla 20 osób.

Dodajmy także, że Cinemark i Alamo Drafthouse wprowadziły ostatnio podobne programy. Chodzi o to, aby ludzie mieli szansę obejrzeć film w kinie bez otaczającej ich grupy nieznajomych. Eksperci ds. Zdrowia podają w wątpliwość bezpieczeństwo sal kinowych, a biorąc pod uwagę straszne spadki widzów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wydaje się, że wiele osób nie jest jeszcze gotowych na podjęcie tego ryzyka. Ale zrobienie tego, z zaufanymi przyjaciółmi i członkami rodziny, stanowi niedrogą alternatywę.

AMC jest na skraju bankructwa i przewiduje się, że do końca roku zabraknie im pieniędzy. Wiele głośnych filmów zostało ostatnio przesuniętych na 2021 r. To spowodowało pogorszenie sytuacji w większości kin. Są teraz poważne wątpliwości co do tego, czy główne sieci będą w stanie wytrzymać, dopóki sytuacja się nie unormuje.

Czas pokaże, czy program stanie się na tyle popularny, by generować przychody. Na razie drive-in w dużej mierze wspiera branżę w USA. Widzowie, którzy są oddani teatralnym doświadczeniom, na nowo odkryli te relikty minionych czasów uznając ją jako bezpieczną przystań. Tymczasem AMC i inne sieci robią, co w ich mocy, aby przetrwać. Czy takie rozwiązanie może przyjąć się u nas?

