20. MFF Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival przeniesione do internetu 0

Pojawiła się oficjalna informacja potwierdzająca, że organizatorzy MFF Nowe Horyzonty i American Film Festival postanowili przenieść tegoroczne edycje do internetu. Do tego celu przygotowana zostanie specjalna platforma wideo, która tworzona jest już od kliku miesięcy.

Poniżej oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Drodzy Państwo,

w ostatnich tygodniach sytuacja epidemiologiczna stała się bardzo poważna. Dlatego, po wielu rozmowach i analizach, w trosce o zdrowie naszych widzów, podjęliśmy trudną decyzję o przeniesieniu tegorocznych edycji MFF Nowe Horyzonty i American Film Festival na naszą platformę online. Oznacza to, że w dniach 5-15 listopada będą Państwo mogli obejrzeć w tej formie ponad 170 nowych filmów (w tym ponad 130 pełnometrażowych) z programu obu festiwali. W salach kinowych odbędzie się jedynie kilka symbolicznych pokazów, zorganizowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przygotowywaliśmy się na każdy scenariusz. Budowę naszej platformy video rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu. Naszym celem było jednak zorganizowanie festiwalu z widzami w kinie, pokazami na dużym ekranie, spotkaniami z gośćmi. Pandemia jednak przyspieszyła. Przyzwolenie na to, żeby nasi widzowie tłumnie gromadzili się w Kinie Nowe Horyzonty, byłoby nieodpowiedzialne. Dlatego musimy na razie zapomnieć o festiwalach, jakie znamy. Ale jednocześnie nie chcemy zapominać o naszych widzach, do których pragniemy dotrzeć z naszym programem. To odpowiedzialność zarówno wobec nich, jak również wobec twórców, którzy trafili na tak pechowy moment, powoduje, że przenosimy dużą część festiwali do Internetu. Szacujemy, że będzie to jeden z największych tegorocznych wirtualnych festiwali filmowych na świecie, prezentujących najnowsze kino fabularne.

Wierzymy, że za rok spotkamy się zdrowi i spragnieni kina na dużym ekranie. Część filmów z tegorocznych wirtualnych edycji pokażemy w lipcu przyszłego roku na pokazach kinowych podczas następnych Nowych Horyzontów. Wciąż bowiem wierzymy w siłę tego medium i w to, że miejsce filmów jest w kinie. Wrócimy z naszymi festiwalami silniejsi i z Państwem w salach Kina Nowe Horyzonty i Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Osoby, które zakupiły karnety bądź akredytacje, mają możliwość obejrzenia 50 filmów na naszej platformie. Oczywiście będzie można również przełożyć karnet na następny rok, bądź go zwrócić. Decyzję można podjąć do 21 października, a więc najpierw będzie można zapoznać się z pełnym programem festiwalu, który zostanie ogłoszony 20 października o godz. 12.00. Sprzedaż biletów i dostępów na platformę rozpocznie się 27 października o godz. 12.00.

Dziękujemy za wyrozumiałość oraz liczne słowa wsparcia.

Pozdrawiamy serdecznie,

Roman Gutek, Urszula Śniegowska i Marcin Pieńkowski

Źrodło: nowehoryzonty.pl