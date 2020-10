Co ciekawego na rynku? Mamy kilka propozycji 1

Kolejne tygodnie przynoszą nam coraz gorsze informacje dotyczące pandemii, dla bezpieczeństwa radzimy wolny czas spędzać w zaciszu domowym. Zapewne po tylu miesiącach znudziły się Wam już codzienne czynność, dlatego poniżej przestawiamy kilka interesujący nowości dostępnych od zaraz, prosto ze świata filmu, seriali czy komiksów. Mamy nadzieję, że przypadną do gustu.

Komiksy

Tutaj skupmy się na wydawnictwach, których bohaterowie już od dłuższego czasu zagościli na dużym i małym ekranie. Już w tym miesiącu w możemy nabyć nowe wysłannictwo z uniwersum Gwiezdnych Wojen noszące tytuł Star Wars Komiks – Twierdza Vader, tom 10. W tym zeszycie prawa ręka Imperatora Palpatine’a – Darth Vader – musi z pomocą inkwizytorów rozprawić się z największym zagrożeniem dla rosnącego w siłę Imperium, czyli ocalałymi z czystki rycerzami Jedi. A gdy zabraknie Jedi do eliminacji, trzeba będzie poszukać innych celów… Drugą pozycją jaką wybraliśmy to Marvel Now 2.0. Strażnicy Galaktyki – Brak porozumienia, tom 1. Jak wiadomo, nic tak nie działa na kosmiczną chandrę jak dobry przekręt. Tym razem jednak Strażnicy Galaktyki porwali się z motyką na słońce i niechcący wmieszali w wojnę pomiędzy Starszymi Wszechświata – istotami równie potężnymi, co nieprzewidywalnymi! Ich intrygi mogą łatwo doprowadzić do rozpadu drużyny, szczególnie że ostatnio szwankuje w niej komunikacja.

VOD Seriale

Oferta na rynku obfituje w nowe pozycje, tym razem polecamy 3. sezon Star Trek: Discovery dostępny na Netflixie. Opowiada on o początkach wojny między Federacją a Imperium Klingońskim. W centrum sporu stoi zhańbiony oficer Gwiezdnej Floty. Nie możemy pominąć tutaj serii Kraina Lovecrafta, a już teraz możemy obejrzeć cały 1. sezon. Produkcja śledzi losy Atticusa Freemana, który dołącza do swojej przyjaciółki Letitii oraz wuja George’a i razem z nimi wyrusza w podróż przez Amerykę lat 50-tych, aby odnaleźć zaginionego ojca. Tak zaczyna się walka o przetrwanie i przezwyciężenie rasistowskiego terroru białej Ameryki oraz przerażających potworów rodem z powieści Lovecrafta.

VOD Filmy

Tutaj polecimy trochę klasyki, otóż w tym miesiącu Netflix udostępni kultowe Szczęki, których akcja dzieje się w Long Island. Tutaj pojawia się rekin – ludojad. Urlopowiczów ogarnia panika. Doświadczony łowca rekinów, znany ichtiolog oraz szef miejscowej policji podejmują próbę rozprawienia się z potworem… Drugą pozycją są Małe kobietki, czyli nowe podejście do tematu kultowej powieści. Spojrzenie Gerwig na ukochaną przez publiczność historię czterech sióstr March, zdeterminowanych, by żyć po swojemu, jest zarówno ponadczasowe, jak i silnie osadzone w rzeczywistości.

DVD/Blu-ray

Niestety od jakiegoś czasu nie mamy zbyt dużego ruchu na tym rynku, ale w październiku mamy dwie interesujące premiery mocno usadowione w realiach USA. Tylko sprawiedliwość – śledzi losy młodego prawnika Bryana Stevensona i jego walki o sprawiedliwość, która przejdzie do historii, a wszystko ro związane jest ze sprawą Waltera McMilliana skazanego na karę śmierci w 1987 r. Drugą pozycją jest miniserial Spisek przeciwko Ameryce, czyli adaptacja uznanej powieści Philipa Rotha o tym samym tytule. Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.