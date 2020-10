Zobaczcie pierwszy w historii horror dla kotów 0

W samą porę na Halloween, pojawił się nowy animowany film krótkometrażowy noszący tytuł Scaredy Cat: The Movie. W roli głównej występuje uroczy pomarańczowo-biały kot, a czekają go straszne przygody.

Kot standardowo podąża za kłębkiem sznurka, który toczy się po całym domu. W tej pozornie pustej rezydencji dzieją się straszne rzeczy. Zdjęcia spadające ze ściany, bujane fotele kołyszą się samodzielnie, a do tego babcia mordująca pomidory w telewizji. To wszystko ma zadatki na prawdziwy film o nawiedzonym domu, tym razem widzimy to z perspektywy kota.

Gdy kot ostrożnie podąża za kłębkiem sznurka przez ciemne korytarze, dostrzegamy kilka czerwonych liter nabazgranych na ścianie: REBMUCUC, która służy jako wskazówka w stylu Lśnienia, określająca, czym jest prawdziwy horror w tej historii…

Źrodło: bloody-disgusting.com