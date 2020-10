Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

John McClane powraca w reklamie akumulatora DieHard 0

Przez ostatnie lata sporo mówiło się na temat kolejnej odsłony kultowej serii "Szklana pułapka" z Bruce’em Willisem. Zamiast filmu dostaliśmy reklamę akumulatora, w której na ekranie pojawia się sam John McClane.

John McClane powraca i rozpoczyna całkiem nowy rozdział w historii DieHard. I to dosłownie, ponieważ DieHard to nowa seria akumulatorów i baterii. A kto, jak nie właśnie kultowy bohater filmów akcji jest najlepszy do reklamowania produktu o takiej nazwie?

Bruce Willis jeszcze raz ma szansę wcielić się w Johna McClane’a w dwuminutowej reklamie firmy Advance Auto Parts, w której mierzy się ze starymi wrogami i przecina ścieżki z wiernymi przyjaciółmi. Główny bohater musi ścigać się z czasem, aby zdążyć… zainstalować akumulator w swoim aucie.

"Szklana pułapka" to jedna z najbardziej kultowych serii w historii kinematografii. Cykl zapoczątkowany w 1988 roku doczekał się łącznie pięciu odsłon. Niestety ostatnie dwie części straciły sporo na jakości i wydaje się, że hollywoodzcy producenci nie będą już wskrzeszać Johna McClane’a na wielkim ekranie. Tym bardziej, że sam Bruce Willis nie jest już gorącym nazwiskiem na rynku i kojarzony jest raczej w występowaniu w filmowych szmirach.

Jak oceniacie reklamę akumulatora DieHard?

Źrodło: Advance Auto Parts / YouTube