Danny Ramirez dołącza do obsady ''The Falcon and the Winter Soldier''

Pomimo, iż zdjęcia do serialu The Falcon and the Winter Soldier już trwają, a raczej niedawno zostały wznowione po przymusowej przerwie spowodowanej koronawirusem, to obsada marvelowskiej produkcji nie jest jeszcze ukończona. Swój angaż otrzymał właśnie aktor Danny Ramirez.

fot. John Shearer/Getty Images

Ramirez w powstającej dla Disney+ produkcji wcielić się ma w jedną z kluczowych postaci. Więcej szczegółów nie zdradzono. Tego młodego aktora kojarzyć możecie z serialu On My Block, The Gifted – Naznaczeni czy filmu Assassination Nation. Obecnie na premierę z nim oczekuje kinowe widowisko Top Gun: Maverick, gdzie Ramirez wystąpił u boku Toma Cruise'a.

Pierwotnie The Falcon and the Winter Soldier miało być tą produkcją, która otworzy czwartą fazę Marvela na Disney+. Jednak opóźnienia w produkcji zweryfikowały plany twórców i premiera serialu przesunięta została na 2021 rok. Pierwszym serialem, który zadebiutuje na platformie będzie WandaVision.

Obecnie ekipa pracuje na planie w Atlancie. Produkcja składać się ma z sześciu odcinków. W serialu do swoich ról odgrywanych w pełnometrażowych filmach Marvela powrócą Anthony Mackie jako Sam Wilson aka Falcon i Sebastian Stan jako Bucky Barnes aka Zimowy Żołnierz. Zobaczymy wydarzenia po filmie Avengers: Koniec gry, kiedy to Kapitan Ameryka przekazał swoją tarczę Samowi.

