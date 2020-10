Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Grube miliony w japońskim box office - "Demon Slayer" rozbija bank! 0

Kiedy Europa i Stany Zjednoczone walczą z koronawirusem, Azjaci chodzą do kin i biją finansowe rekordy!

Najnowsza produkcja anime zatytułowana Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen rozbiła bank w Japonii. W piątek produkcja trafiła do japońskich kin i była pokazywana na 403 ekranach. Tamtejsi widzowie tłumnie ruszyli na wyczekiwane widowisko anime, co pozwoliło wystartować z oszałamiającą kwotą 12 mln dolarów. Po trzech dniach wyświetlania na koncie filmu jest już rekordowe 44 mln dolarów.

Już można bezpiecznie mówić o absolutnym hicie, który przyniesie ogromne zyski. Dla porównania premierowe trzydniowe przychody Krainy lodu 2 w japońskich kinach wyniosły 30 mln dolarów i finalnie produkcja zakończyła podbój tamtejszych ekranów z kwotą 122 mln dolarów. Z kolei Tenki no Ko zarobiło w trzy dni 15,6 mln dolarów, aby ostatecznie zgarnąć 134 mln dolarów. Aż strach pomyśleć jaki finałowy wynik będzie na koncie Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.

Warto również odnotować, że Japończycy przestrzegają w kinach wszelkich zasad bezpieczeństwa. Obejmują one chociażby ograniczoną liczbę miejsc na sali kinowej, co jeszcze bardziej podnosi rangę box office’owego wyniku Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.

Źrodło: Variety