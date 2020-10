Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Scooby-Doo wybierze się do Amazonii! Kolejne odcinki "Scooby-Doo i… zgadnij kto?" na antenie Boomeranga 0

Scooby-Doo i grupa jego przyjaciół powracają! Na widzów czekają spotkania z tajemniczymi zjawami, wspaniałe zagadki do rozwiązania i dużo zabawy! Nowe odcinki Scooby-Doo i… zgadnij kto? już 26 października na antenie Boomeranga.

Scooby-Doo, Fred, Kudłaty, Daphne i Velma znów odkryją wiele tajemniczych miejsc! Ekipa tropi duchy i przedziwne stworzenia, jednak bardzo często okazuje się, że pod maską potwora skrywa się chytry rzezimieszek… Perypetie nietypowego psa i jego przyjaciół zawsze są pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji! Niezdarny, lecz uczynny, Kudłaty, odważny Fred, mądra Velma i rezolutna Daphne uzupełniają się charakterami jako drużyna. Współpraca to ich siła, dzięki której podołają nawet najtrudniejszym wyzwaniom. A pomoc Scooby-Doo sprawia, że nie przechytrzy ich żaden złoczyńca!

W kolejnych odcinkach Scooby-Doo i… zgadnij kto? wesoła paczka wybierze się do nawiedzonego szpitala z lat 50., gdzie straszy widmo tajemniczego doktora! Czy duch przerazi ekipę? I dlaczego nabiorą oni coraz więcej podejrzeń? Scooby-Doo i jego przyjaciele wybiorą się również do puszczy amazońskiej, gdzie będą musieli odnaleźć tajemniczy, zaginiony but. Spotkają na swojej drodze również bardzo dziwnego robota…

Premiera nowych odcinków Scooby-Doo i… zgadnij kto? już w poniedziałek 26 października. Emisja codziennie o 15:00.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia