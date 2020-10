"Tarapaty 2" z Europejską Dziecięcą Nagrodą Filmową 0

Tarapaty 2 zdobyły nagrodę Europejskiego Jury Dziecięcego Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Schlingel w Chemnitz w Niemczech.

fot. Hubert Komerski / materiały prasowe

To nie koniec festiwalowej ścieżki Tarapatów 2 – film znalazł się również w programie trwającego właśnie Cinekid Festival w Amsterdamie, największego międzynarodowego festiwalu filmów i nowych mediów dla dzieci.

Europejską Dziecięcą Nagrodę Filmową (European Children’s Film Prize) odebrała reżyserka i scenarzystka – Marta Karwowska. Festiwal Schlingel odbywa się corocznie od 1996 roku. Europejskie Jury Dziecięce przyznaje nagrodę w ramach Międzynarodowego Konkursu Filmów Dziecięcych. W skład Jury wchodzą dzieci z różnych europejskich państw. Nagroda jest przyznawana od 2003 roku.

Festiwal Cinekid każdego roku przyciąga ponad 50 tysięcy widzów. To największy festiwal kina dla najmłodszych widzów i nowych mediów skierowanych do dzieci na świecie – corocznie odbywa się w Westergasfabriek w Amsterdamie i około czterdziestu innych lokacjach w Holandii. Skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 14 lat. W tym roku festiwal odbywa się w formie hybrydowej – stacjonarnie i online.

Tarapaty 2 można wciąż oglądać w kinach w całej Polsce.

Źrodło: Next Film - informacja prasowa