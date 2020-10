Docs Against Gravity - cztery niezwykłe filmy w wersji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących 0

W czasie projektu „Podłącz się. Kino dokumentalne on-line”, który zamyka tegoroczną edycję Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, cztery filmy zostaną zaprezentowane w wersji z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

Audiodeskrypcja pozwala usłyszeć film osobom niewidomym i słabowidzącym, dzięki czemu mogą cieszyć się seansem na równi z resztą odbiorców. W czasie projektu „Podłącz się. Kino dokumentalne on-line”, który potrwa do końca października na stronie mdag.pl, publiczność będzie miała szansę w wolnym dostępie zobaczyć cztery hity festiwalu w wersji wyłącznie z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. To pozwoli wszystkim zainteresowanym lepiej zrozumieć, jak wygląda taka wersja filmu oraz zgodnie z tegorocznym festiwalowym hasłem „z czułości do świata” empatycznie odczuć, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnością doświadczają kina.

Książę i Dybuk, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, 2017

Film dostępny od poniedziałku 12 października od godziny 20:00 do wyczerpania darmowych e-biletów.

Kim naprawdę był Mosze Waks? Cudownym dzieckiem kina, przebiegłym oszustem, czy może człowiekiem, który nieustannie mylił filmową iluzję z rzeczywistością? Duet reżyserski śledzi jedną z najciekawszych postaci w historii polskiego kina, wybitnego producenta i reżysera o tysiącu twarzy – Michała Waszyńskiego.

Kraina miodu, reż. Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska, 2018

Film dostępny od poniedziałku 19 października od godziny 20:00 do wyczerpania darmowych e-biletów.

50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Oprócz tego to wzruszająca opowieść o rodzinie, miłości do życia i świata nominowana dwukrotnie do Oscara®!

Stroiciel Himalajów, reż. Michal Sulima, 2018

Film dostępny od piątku 23 października od godziny 20:00 do wyczerpania darmowych e-biletów.

Do londyńskiego warsztatu Desmonda Gentle trafia klientka z prośbą o dostrojenie pianina. Jest nauczycielką, poślubiła mężczyznę z Ladakh w Himalajach i planuje przenieść się do wioski w stanie Zanskar. Opłakuje fakt, że lokalna szkoła nie ma pianina, co prowadzi do szalonej, pełnej ciepła i humoru wyprawy.

My Generation, reż. David Batty, 2017

Film dostępny od poniedziałku 26 października od godziny 20:00 do wyczerpania darmowych e-biletów.

Oparta na osobistych relacjach i nieznanych archiwalnych zdjęciach inspirująca historia narodzin brytyjskiej popkultury lat 60. ubiegłego wieku, opowiedziana oczami legendy kina i laureata Oscara® Michaela Caine’a.

Źródło: DOCS AGAINST GRAVITY