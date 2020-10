Jest szansa na powrót "Czarnej Pantery" po śmierci Bosemana? 0

Po tragicznej śmierci Chadwicka Bosemana, nikt nie wie, co się stanie z filmem Czarna Pantera 2. Jedna z gwiazd pierwszej części Letitia Wright podczas wywiadu dała jasno do zrozumienia, że ​​nie jest to coś, o czym teraz myśli.

Chadwick Boseman zmarł tragicznie na początku tego roku po długiej, skrywanej przed opinią publiczną walce z rakiem. Scenarzysta i reżyser Czarnej Pantery Ryan Coogler wspomniał, że napisał scenariusz obracający się wokół T’Challa, ponieważ nie był świadomy stanu Bosemana, a teraz nie mamy pojęcia, jaki plan kontynuacji ma Marvel Studios.

Marvel ma kilka możliwości; mogą przekształcić Króla Wakandy, sprawić, by postać umarła poza ekranem lub po prostu zawiesić kręcenie. Nie jest łatwo o tym pomyśleć, co podkreśliła aktorka Letitia Wright w niedawnym wywiadzie dla Portera. Jak większość z nas, nie może tak naprawdę poświęcić dużo czasu na zastanawianie się, co przyniesie przyszłość serii, ponieważ śmierć Bosemana jest nadal zbyt świeża.

Po prostu wciąż opłakujemy Chada, więc nawet nie chcę o tym myśleć. Myśl o zrobieniu tego bez niego jest trochę dziwna. W tej chwili po prostu pogrążamy się w żałobie, więc próbujemy znaleźć światło po tym tragicznym wydarzeniu.

przyznała Letitia Wright

Trudno wyobrazić sobie życie postaci bez Bosemana, ale kiedy T’Challa znaczy tak wiele dla tak wielu, Marvel Studios prawdopodobnie coś zaplanowało.

Źrodło: comicbookmovie.com