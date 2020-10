"Czy to jeszcze amerykański sen? - rzeczywistość w USA" – bezpłatny cykl filmowy w ARTE po polsku

Donald Trump, Joe Biden, George Floyd – to nazwiska, które media odmieniają ostatnio przez wszystkie przypadki. Jak dziś wygląda rzeczywistość w USA? Z jednej strony wielkie pieniądze i władza, z drugiej rasizm, przemoc i bieda. Co zostało z osławionego „American dream”? Niegdyś marzenie, dziś raczej koszmarny sen. Cykl dokumentalny dostępny bezpłatnie na platformie VOD ARTE po polsku „Czy to jeszcze amerykański sen – rzeczywistość w USA?” kreśli portret współczesnej Ameryki w przededniu wyborów prezydenckich.