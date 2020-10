Pierwszy plakat nowej ''Teksańskiej masakry piłą mechaniczną'' 0

Reboot Teksańskiej masakry piłą mechaniczną coraz bliżej. Studio Legendary Entertainment wypuściło do sieci pierwszy plakat promujący produkcję.

fot. materiały prasowe

Tekst zawarty na grafice mówi:

W 1974 roku świat był świadkiem jednej z najbardziej dziwacznych zbrodni w historii Ameryki. W 2021 roku twarz szaleństwa powraca.

Za nową wersję słynnego slashera odpowiada Fede Alvarez, reżyser Nie oddychaj i Martwego zła. Reżyseruje David Blue Garcia, twórca niezależnego filmu Tejano i reżyser wielu telewizyjnych reklam. Wcześniej w projekt zaangażowany był duet złożony z braci Ryan’a i Andy’ego Tohill, jednak zrezygnowali oni z powodu braku porozumienia ze studiem. Autorem scenariusza rebootu jest Chris Thomas Devlin.

Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to na razie trzymane są one w ścisłej tajemnicy. Wiadomo jednak, iż reboot będzie w jakiś sposób odnosił się do oryginalnego filmu z 1974 roku, ignorując powstałe kontynuację bądź remake.

W obsadzie aktorskiej znajdują się Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore, Mark Burnham, Olwen Fouere, Alice Krige, Nell Hudson, Jessica Allain, Sam Douglas, William Hope, Jolyon Coy i Moe Dunford.

Premiera jak głosi plakat w 2021 roku. Czekacie na tą produkcję?

Źrodło: bloody-disgusting.com