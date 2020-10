The Metropolitan Opera w Kinie Muranów 0

Najgłośniejsze spektakle z Metropolitan Opera znowu na ekranie – już od 14 listopada zapraszamy na retransmisje do Muranowa!

Metropolitan Opera w Nowym Jorku co roku prezentuje ok. 200 przedstawień, które ogląda ponad 800 tysięcy widzów. Transmisje i retransmisje spektakli z The Metropolitan Opera to niezwykły cykl nawiązujący do 90-letniej tradycji sławetnych radiowych transmisji z najbardziej znanego teatru w Nowym Jorku. Scena gościła w przeszłości takie ikony jak Christine Nilsson, Marcelinę Sembrich, a później Marię Callas, Luciano Pavarottiego, czy Placido Domingo.

Pomysłodawcą projektu „The Metropolitan Opera: Live in HD” jest obecny dyrektor generalny The Metropolitan Opera – Peter Gelb, od lat związany z branżą telewizyjną. Pierwszy taki spektakl: obraz operowy wraz z dźwiękiem w formacie HD & DD Surround pokazano 30 grudnia 2006 r. Wyświetlany wówczas „Zaczarowany flet” Mozarta podbił serca widzów w całych Stanach Zjednoczonych. Zobaczyło go 30 tyś. widzów w 150 salach w USA. Od tamtej pory do przełomowego projektu przyłączyło się wiele ośrodków kulturalnych z całego świata.

Już od 14 listopada znowu zapraszamy do kina Muranów na retransmisje najgłośniejszych spektakli z Metropolitan Opera.

W tym sezonie:

- okrzyknięty przez The New Criterion „Nastrojowy abstrakcyjny, inteligentny” spektakl o nieśmiertelnym, przeklętym żeglarzu „Holendrze Tułaczu” skomponowany przez Richarda Wagnera|reż. François Girard | 14 listopada, 11:30

- uniwersalną, chętnie interpretowaną współcześnie, acz precyzyjnie osadzoną w 1800 roku w Rzymie, monumentalną operę „Tosca” Giacomo Pucciniego | reż. Sir David McVicar | 21 listopada, 11:30

- pełną namiętności i dramatyzmu, opartą na wielkich głosach operę „Trubadur” ze środkowego okresu twórczości Giuseppe Verdiego| reż. Sir David McVicar | 6 grudnia, 11:30

- „Rigoletto” – klasyczne dzieło tego samego twórcy, tym razem w wydaniu współczesnym – przeniesionym na realia lat 60. w Las Vegas. W rolę Księcia Mantui wcielił się wybitny polski tenor Piotr Beczała| reż. Michael Mayer | 12 grudnia, 11:30

Retransmisje z Metropolitan Opera to wyjątkowa okazja, by doświadczyć wielkich emocji i odwiedzić jeden z najsłynniejszych teatrów operowych świata, nie wyjeżdżając za ocean.

_Źródło: Kino Muranów _