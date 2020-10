Nie będzie 2. sezonu serialu "Rozłąka" Netflix rezygnuje z produkcji 0

Netflix postanowił nie tworzyć 2. sezonu serialu Rozłąka z Hilary Swank w roli głównej. Jest to zaskakująca decyzja.

Nie jest jasne, dlaczego Netflix zdecydował się na taki krok, zwłaszcza po tym, jak otrzymał pozytywne recenzje zarówno od fanów, jak i krytyków. Spędził nawet pewien czas w TOP 10. najczęściej oglądanych pozycji. Jednym z powodów może być to, że firma wie, że chociaż wiele osób zaczęło oglądać pierwszy sezon, wielu z nich nie dotrwało do ostatniego odcinka.

Stworzony przez Andrew Hinderakera i wyprodukowany przez Jasona Katimsa (Friday Night Lights) serial Netflix Rozłąka to nakręcony z rozmachem wzruszający dramat o nadziei, człowieczeństwie i poświęceniach, jakie trzeba ponieść, by osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Amerykańska astronautka, Emma Green (Hilary Swank), dołącza do niebezpiecznej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi zostawia męża (Josh Charles) i nastoletnią córkę (Talitha Bateman), którzy akurat bardzo jej potrzebują. Podróż w kosmos staje się coraz bardziej wymagająca, a relacje między członkami załogi i ich rodzinami — coraz bardziej skomplikowane. Rozłąka to opowieść o tym, że czasami, aby sięgnąć gwiazd, trzeba zapomnieć o życiu.

Premiera 1. i zarazem ostatniego sezonu miała miejsce 4 września tego roku.

