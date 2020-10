Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje polski aktor Dariusz Gnatowski 1

Kolejna wielka strata dla polskiej sztuki i telewizji. W wieku 59 lat zmarł aktor Dariusz Gnatowski.

Dzisiaj w szpitalu Dietla w Krakowie zmarł polski aktor teatralny i telewizyjny, Dariusz Gnatowski. Mężczyzna cierpiał na zapalenie płuc i ciężką niewydolność oddechową. Od wielu lat zmagał się także z cukrzycą. Miał 59 lat.

Dariusz Gnatowski to z pewnością wielka osobowość telewizyjna, napisać o nim legenda polskiego srebrnego ekranu nie będzie żadnym nadużyciem. Wszak to właśnie on wykreował jedną z najbardziej kultowych postaci w historii rodzimej telewizji, czyli pana Arnolda Boczka w serialu Świat według Kiepskich. W rolę, dzięki której zyskał wielki rozgłos i popularność, wcielał się od 1999 roku.

W latach 90. był również prowadzącym programy skierowane do młodszej publiczności, takie jak "Przewodnik Włóczykija" oraz "Słowa, słówka i półsłówka". Od 2015 pełnił funkcję reżysera oraz odgrywał główną rolę w spektaklu "Słodki drań", która przedstawiała problematykę życia z cukrzycą.

