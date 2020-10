Znamy program 20. MFF Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival! 0

Ponad 170 filmów z całego świata. 5 listopada rozpocznie się największy w Polsce i jeden z największych w Europie wirtualny festiwal najnowszego kina fabularnego – połączona odsłona 20. MFF Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival.

W ciągu 11 dni, do 15 listopada, widzowie będą mogli zobaczyć ponad 170 filmów (blisko 140 produkcji pełnometrażowych i 40 krótkometrażowych) z kilkudziesięciu różnych krajów. Zdecydowana większość tytułów zostanie pokazana premierowo w Polsce, a poszczególne filmy będzie można zobaczyć na specjalnej platformie online zintegrowanej ze stroną nowehoryzonty.pl. W tym roku bezpieczeństwo jest priorytetem – dlatego organizatorzy zapraszają do komfortowego uczestniczenia w wydarzeniu w domowych warunkach.

W salach Kina Nowe Horyzonty i Dolnośląskiego Centrum Filmowego odbędzie się kilka symbolicznych, ale bardzo ważnych pokazów, zorganizowanych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 5 listopada, w ramach otwarcia Nowych Horyzontów, zostanie zaprezentowana – po raz pierwszy w kraju – obsypana nagrodami, realizowana przez kilkanaście lat pełnometrażowa animacja Mariusza Wilczyńskiego Zabij to i wyjedź z tego miasta. Tego samego dnia pokazane zostaną Sweat – najnowszy film Magnusa von Horna z oficjalnej selekcji tegorocznego Cannes oraz otwierająca sekcję Oslo/Reykjavik głośna Gunda mistrza kina dokumentalnego Victora Kossakovsky’ego. Filmem otwarcia American Film Festival będzie nagrodzony w Wenecji Świat, który nadejdzie (The World to Come) Mony Fastvold, ze znakomitymi Vanessą Kirby i Katheriną Waterson w rolach głównych. Z kolei 14 listopada, w ramach pokazu zamknięcia Nowych Horyzontów, na ekranach Kina NH zaprezentowane zostanie najnowsze dzieło Thomasa Vinterberga – Na rauszu (Druk), z przebojowym Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Na zamknięcie American Film Festival widzowie obejrzą rejestrację koncertu legendarnego Davida Byrne’a American Utopia, w reżyserii Spike’a Lee.

Międzynarodowy Konkurs Filmowy Nowe Horyzonty oraz konkursy Spectrum i American Docs

Wizytówką Nowych Horyzontów są bezkompromisowe filmy twórców poszukujących nowych form wyrazu – prezentowane w sekcji konkursowej. W tym roku o Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Nowe Horyzonty konkurować będzie 12 produkcji z całego świata. Wśród nich znajdą się produkcje m.in. z Lesotho – To nie pogrzeb, to zmartwychwstanie (This Is Not a Burial, It’s a Resurrection) Lemohanga Jeremiaha Mosesesa, Grecji – Kala Azar Janis Rafy, Węgier – Eden (Éden) Ágnes Kocsis, Meksyku – Sanktuarium (Santuário) Joshui Gila, czy z Portugalii – Metamorfoza ptaków (A metamorfose dos pássaros) Catariny Vasconcelos. Polskę reprezentować będą Grzegorz Zariczny (Proste rzeczy) i Filip Jan Rymsza (Komar).

W sekcjach konkursowych American Film Festival – Spectrum i American Docs (łącznie 22 tytuły, po 11 w każdej sekcji) widzowie zobaczą przegląd nowych tendencji i młodych talentów kina USA oraz najgłośniejsze dokumenty prezentujące różne oblicza Ameryki. Oceniane przez festiwalową publiczność produkcje będą ubiegać się o nagrody w dwóch kategoriach: film fabularny i film dokumentalny. W konkursie Spectrum znajdą się m.in.: Bestio, Bestio (Beast Beast) Danny’ego Maddena, Freeland Maria Furloniego i Kate McLean oraz Shiva Baby Emmy Seligman. O nagrodę ufundowaną przez BNY Mellon w sekcji American Docs zmierzą się m.in.: Doktor Miami (They Call Me Dr. Miami) Jean-Simona Chartiera, Barbara Lee. Prawdziwa władza (Truth to Power: Barbara Lee Speaks For Me) Abby Ginzberg oraz Jimmy Carter, rockandrollowy prezydent (Jimmy Carter: Rock & Roll President) Mary Wharton.

Wszystkie 34 filmy z trzech sekcji konkursowych będą dostępne online dla widzów w całej Polsce.

Filmowe hity w wirtualnym programie NH i AFF

W sekcji Pokazy Galowe oraz Highlights znajdą się m.in. nagrodzony na festiwalu w Wenecji Srebrnym Lwem Nowy porządek (Nuevo orden) Michela Franco; pokazywany w konkursie głównym tegorocznego Berlinale Berlin Alexanderplatz Burhana Qurbaniego; głośna Aida (Quo vadis, Aida?) Jasmili Zbanić o masakrze w Srebrenicy; prezentowany na festiwalu Sundance Tesla Michaela Almereydy, ze znakomitymi rolami Ethana Hawke’a i Kyle’a MacLachlana; wyróżnione Kryształowym Niedźwiedziem w Berlinie Sweet Thing Alexandre’a Rockwella, przebój Berlinale i Sundance Pierwsza krowa (First Cow) Kelly Reichardt czy Ostatnie słowa (Last Words) Jonathana Nossitera, z Nickiem Nolte, Charlotte Rampling i Stellanem Skarsgårdem w rolach głównych.

W sekcji Mistrzowie pojawią się najnowsze filmy wybitnych reżyserów współczesnego kina; wśród nich m.in.: Vitalina Varela Pedra Costy (zdobywca trzech nagród na festiwalu w Locarno: dla najlepszego filmu, najlepszej aktorki i Nagrody Jury Ekumenicznego), Dni (Rizi) Tsaia Ming-lianga (Nagroda Teddy na Berlinale), Malmkrog Cristiego Puiu (nagroda w sekcji Encounters festiwalu w Berlinie) oraz Drodzy towarzysze! (Dorogie tovarishchi) Andrieja Konczałowskiego (Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji).

bohaterkami sekcji Trzecie Oko będą śpiące królewny – niecodzienne, filmowe portrety kobiet, które stoją (a w zasadzie leżą) za pierwszą linią aktywnych bohaterek. Jak co roku, w przygotowanej we współpracy ze stacją telewizyjną sekcji Ale kino+ znajdą się przeboje światowych festiwali – m.in. wybrane do oficjalnej selekcji festiwalu Cannes Szesnaście mgnień wiosny (Seize printemps) Suzanne Lindon i nagrodzone na Berlinale Mogul Mowgli Bassama Tariqa, z Rizem Ahmedem w roli głównej. Już po raz trzeci, w ramach Oslo/Reykjavik 3 – sekcji powstałej przy wsparciu Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu – zostaną zaprezentowane dokonania współczesnego kina norweskiego i islandzkiego (m.in. Ostatni i pierwsi ludzie / Last and First Men Jóhanna Jóhannssona). Wspólny teren przenikania się kina i sztuki wyznaczy ponownie Front Wizualny, a twórcy, którzy nieustannie badają (i przekraczają) granice języka filmu znajdą swoją reprezentację w sekcji Nocne Szaleństwo. Jak co roku kino z festiwalowych obrzeży pokazane zostanie w sekcji Lost Lost Lost.

Program festiwalu dostępny jest na stronie nowehoryzonty.pl.

Sprzedaż biletów i dostępów do filmów online rozpocznie się 27 października (wtorek) o godzinie 12.00.