Znamy filmy Konkursu Głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

W tym roku na ten moment czekaliśmy dłużej niż zwykle. Organizatorzy ogłosili 14 filmów, które zakwalifikowały się do Konkursu Głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Czternaście filmów zakwalifikowało się do Konkursu Głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Są wśród nich 4 pełnometrażowe debiuty reżyserskie i 6 drugich filmów reżyserów.

Zgodnie z regulaminem 45. FPFF wyboru 12 filmów do Konkursu Głównego dokonał Dyrektor Artystyczny, Tomasz Kolankiewicz. Powołał on Zespół Selekcyjny jako organ doradczy, w którym znaleźli się: reżyser filmowy profesor Janusz Majewski, kulturoznawczyni dr hab. Iwona Kurz oraz krytycy filmowi, Małgorzata Sadowska i Krzysztof Kwiatkowski. Dodatkowo Komitet Organizacyjny włączył do Konkursu 2 filmy.

Filmy wyselekcjonowane przez Dyrektora Artystycznego:

Po zapoznaniu się z listą filmów wyselekcjonowanych przez Dyrektora Artystycznego, Komitet Organizacyjny dołączył do Konkursu Głównego filmy:

Mistrz, reżyseria: Maciej Barczewski, producenci: Krzysztof Szpetmański, Leszek Starzyński (debiut)

Tarapaty 2, reżyseria: Marta Karwowska, producentka: Agnieszka Dziedzic (drugi film)

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zaplanowany jest w terminie 8-12 grudnia 2020 roku.

Źrodło: festiwalgdynia.pl