Kristen Bell gwiazdą nowej limitowanej produkcji Netflixa 0

Nominowana do Złotego Globu za występ w serialu Dobre Miejsce Kristen Bell dostała angaż do głównej roli w nowej produkcji Netflixa. To limitowany serial, który nosi tytuł 'The Woman in the House'.

fot. materiały prasowe

Bell wcieli się w Annę, kobietę ze złamanym sercem, dla której każdy dzień jest dokładnie taki sam. Codziennie siedzi ona w oknie z kieliszkiem wina i patrzy w okno, jak życie wokół toczy się całkowicie bez jej udziału. Anna zaczyna mieć nadzieję na jakąś zmianę w swojej nudnej egzystencji, kiedy zauważa, iż do domu naprzeciwko wprowadza się przystojny sąsiad. Jednak kobieta wkrótce staje się świadkiem makabrycznego morderstwa…

Aktorka oprócz wcielenia się w główną bohaterkę, będzie pełnić także funkcje producenta wykonawczego obok twórców serialu – Rachel Ramras, Hugh Davidson i Larry Dorf.

Serial The Woman in the House składać się ma z ośmiu odcinków. Data rozpoczęcia zdjęć do niego nie jest jeszcze znana.

Kristen Bell to aktorka, którą kojarzyć możecie z serialu Plotkara, Kłamstwa na sprzedaż czy filmu Jaki ojciec, taka córka. Podłożyła także głos do postaci Anny w filmach z serii Kraina lodu.

Źrodło: deadline