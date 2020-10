"Power Rangers" - będzie nowy film i produkcja telewizyjna 0

Entertainment One jest zainteresowane ponownym wskrzeszeniem na ekranie Power Rangers. W planach są dwie produkcje – filmowa oraz telewizyjna.

Firma zatrudniła Jonathana Entwistle'a, czyli kreatora dwóch głośnych seriali Netflixa – To nie jest OK oraz The End of the Fing World – do przejęcia pieczy nad wspomnianymi we wstępie projektami. Entertainment One zajmie się ich rozwojem oraz produkcją, a Entwistle reżyserią.

Jonathan ma niesamowicie kreatywną wizję tej kultowej i odnoszącej ogromne sukcesy franczyzy. Jest bez wątpienia odpowiednim twórcą, aby do nas dołączyć i na nowo wykreować świat telewizyjny i filmowy tej marki.

czytamy w oświadczeniu dyrektorów Entertainment One, Nicka Meyera i Michaela Lombardo

Na pewno Entertainment One oraz firma Hasbro, która przejęła prawa do Power Rangers w 2018 roku od Saban Brands, liczą na wielki sukces tej niezwykle popularnej marki. Ostatni film, który miał premierę przed trzema laty nie spełnił pokładanych nadziei i nie okazał się wielkim sukcesem kasowym. Przy budżecie sięgającym 100 mln dolarów, widowisko zarobiło na całym świecie jedynie 142 mln dolarów.

Źrodło: Variety