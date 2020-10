Jamie Foxx jako łowca wampirów w filmie Netflixa ''Day Shift'' 0

Jamie Foxx, który wystąpił już w tym roku w filmie wyprodukowanym dla Netflixa Power nie kończy swojej współpracy z tą platformą. Otrzymał właśnie angaż do głównej roli w produkcji o wampirach. Foxx wcieli się w ich pogromcę.

fot. materiały prasowe

Najnowszy projekt Netflixa z Foxxem w roli głównej nosi tytuł Day Shift. Aktor wcieli się w ciężko pracującego fizycznie ojca, który chce zapewnić godne życie swojej ośmioletniej córce. Obecnie zajmuje się pracą przy sprzątaniu basenów. Jednak zajęcie to jest tylko przykrywką, bowiem jego prawdziwym źródłem dochodu są nocne zlecenia, polegające na polowaniu i zabijaniu wampirów.

Foxx przy projekcie pełnił będzie także funkcję producenta wykonawczego wraz z Chadem Stahelskim, reżyserem Johna Wicka i Shaunem Redickiem. Za reżyserię odpowie J.J. Perry, dla którego będzie to reżyserski debiut. Pracować będzie on na scenariuszu autorstwa Shaya Hattena, który oparł go o oryginalny pomysł Tylera Tice’a.

Jamie Foxx to nagradzany aktor, laureat Oscara i Złotego Globu za produkcję biograficznego dramatu Ray. Wystąpił także w doskonałym filmie Prawo zemsty, Django czy Niesamowity Spider-Man 2, gdzie wcielił się w Maxa Dillona aka Electro.

