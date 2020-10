Sasha Baron Cohen jako Borat w nowym klipie promującym wyczekiwany sequel 0

Już za dwa dni na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje kontynuacja filmu Borat: podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłe, a ludzie żyli dostatniej. W ramach promocji w sieci pojawił się krótki klip ukazujący Borata i jego córkę w klinice ginekologicznej, który możecie zobaczyć w dalszej części tego artykułu.

W kontynuacji powstałej po latach Borat powraca do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie chciał odkupić swoje winy i znaleźć na amerykańskiej ziemi męża dla swojej córki. Dalsze szczegóły fabularne trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, iż z pewnością film podejmie tak aktualne tematy jak obecne obostrzenia wynikające z pandemii czy nadchodzące w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie. W roli głównej oczywiście powraca niezastąpiony Sacha Baron Cohen.

Pierwszy Borat był absolutnym kasowym hitem. Produkcja zrealizowana w konwencji mockumentu zarobiła na całym świecie 262 mln dolarów. Jej budżet wyniósł zaledwie 18 mln dolarów.

Premiera sequela noszącego niemożliwy do zapamiętania tytuł Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan będzie miała miejsce 23 października 2020 roku. Pierwotnie film trafić miał do kin, ale z powodu panującej pandemii jego premiera wyłącznie w internecie wydaje się lepszym rozwiązaniem.

Źrodło: comingsoon