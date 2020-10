Seria ''Mistrz kierownicy ucieka'' będzie serialem! Wyreżyseruje go David Gordon Green 0

Pamiętacie kultowy film z 1977 roku Mistrz kierownicy ucieka? Teraz produkcja ta, jak wiele innych z tamtych lat doczeka się swojej nowej wersji. Za serial oparty na jej podstawie odpowie David Gordon Green.

fot. materiały prasowe

Odpowie on zarówno za reżyserię pilota, jak i potencjalnego całego sezonu. Będzie także współautorem scenariusza wraz z Brianem Sidesem. Produkcja opierać będzie się na oryginalnej historii, ale zostanie uwspółcześniona. Ma być doskonałą propozycją rozrywki dla całej rodziny. Obecnie nie wiadomo do jakiej telewizji czy serwisu trafi ten projekt. Powstaje on dla Universal Content Productions.

Dorastając na południu w Teksasie, 'Mistrz kierownicy ucieka' to dla mnie kultowa seria. Dziedzictwo tych postaci to plac zabaw dla zuchwalstwa i bezczelności i to strasznie mnie ekscytuje. powiedział Green

Fabuła oryginalnego filmu skupiała się na Bo "Bandycie" Darville i Cledusie Snowie, którzy przyjęli wyzwanie od Dużego i Małego Enosa Burdette by przywieść z Teksasu ciężarówkę piwa w określonym czasie. Odbiór piwa jest stosunkowo prosty, jednak wyjeżdżając już z Teksasu, "Bandyta" przypadkowo zgadza się podwieźć Carrie, autostopowiczkę, która właśnie zostawiła swojego narzeczonego, Juniora, przed ołtarzem. Niedoszły pan młody jest synem szeryfa i kiedy dowiaduje się gdzie jest Carrie, wraz z ojcem rusza w pogoń za "Bandytą".

Produkcja ta była wielkim kasowym hitem. Przy budżecie zaledwie 4,3 mln dolarów zarobiła ponad 300 mln. Doczekała się także dwóch sequeli.

Green w ostatnim czasie odpowiedzialny był za reżyserię dwóch filmów z serii Halloween. Jeśli zaś chodzi o produkcje serialowe to wyreżyserował kilka epizodów Red Oaks czy produkcji Dickinson. Jest on także zaangażowany w serialowy projekt HBO oparty na pierwszym filmie Hellraiser: Wysłannik piekieł.

Źrodło: The Hollywood Reporter