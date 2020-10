Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jared Leto powróci w roli Jokera! Postać pojawi się w Lidze Sprawiedliwości, którą aktualnie przygotowuje Zack Snyder.

Kolejna zaskakująca nowina dotycząca tak zwanego #SnyderCut. Na ekranie zobaczymy jedną z najbardziej hejtowanych postaci w historii DC Extended Universe – Jokera w interpretacji Jareda Leto. Aktor dołączył do ekipy pracującej nad dokrętkami do Ligi Sprawiedliwości. Na ten moment trwają zdjęcia, w których udział biorą jeszcze Ben Affleck, Ray Fisher oraz Amber Heard. Niestety na razie nie ma informacji na temat tego, jakie wątki zostaną poruszone w kontekście postaci Jokera i jak duża będzie to rola.

Warto również odnotować, że z pracami nad #SnyderCut nie są w jakikolwiek sposób połączeni producenci kinowego filmu o Lidze Sprawiedliwości – Jon Berg i Geoff Johns. To również im dostało się w trakcie "spowiedzi" Raya Fishera, który wyjawił informacje na temat fatalnej atmosfery na planie oraz złego zachowania reżysera Jossa Whedona.

Liga Sprawiedliwości zadebiutuje w 2021 roku na platformie HBO Max w formie czteroczęściowego miniserialu. Co myślicie o pomyśle powrotu Jokera do tego świata?

