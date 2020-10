''Candyman'' i ''Pogromcy duchów. Dziedzictwo'' - premiery tych filmów przesunięte na lato 2021 roku 0

Panująca na całym świecie pandemia koronawirusa narobiła niemałego zamieszania jeśli chodzi o świat kina. Wielkie wytwórnie filmowe co rusz przesuwają premiery swoich wielkich kinowych widowisk. Jak wynika z najnowszych informacji nowe daty premier otrzymały dwie oczekiwane produkcje – Candyman i Pogromcy duchów. Dziedzictwo.

fot. materiały prasowe

Obie produkcje pierwotnie zadebiutować miały w tym roku. Jednak ich daty ciągle są przekładane. Obecnie studio Universal Pictures po usunięciu Candymana całkowicie z tegorocznego kalendarza premier ogłosiło, iż nową datą kinowej premiery jest 27 sierpnia 2021 roku.

Z kolei studio Sony Pictures, które film Pogromcy duchów. Dziedzictwo już raz przełożyło z lipca 2020 roku na 5 marca 2021 roku zdecydowało o kolejnej zmianie. Osoby odpowiedzialne doszły z pewnością do wniosku, iż miesiąc marzec nie wiele zmieni w obecnej światowej sytuacji i datę premiery lepiej przełożyć na lato. Nową datą jest więc 11 czerwca 2021 roku.

Wielkie wytwórnie, podobnie jak i kinomani na całym świecie z niecierpliwością oczekują końca pandemii. Nie wiadomo jednak, jak długo to wszystko jeszcze potrwa i ile czasu zejdzie, aż świat dojdzie do siebie po skutkach nią spowodowanych. Czy kina do tego czasu w ogóle wytrzymają?

Źrodło: bloody-disgusting.com