Demoniczne rodzeństwo w serialu "Helstrom" - FOX prezentuje polski zwiastun 0

Tajemnicze dziedzictwo, demoniczne rodzeństwo i zło wcielone – a wszystko to w unikalnym serialu Helstrom, jakiego w FOX jeszcze nie było.

Inspirowany postaciami z komiksów Marvela, Helstrom to mroczna historia rodzeństwa Daimona (Tom Austen) i Any Helstromów (Sydney Lemmon), dzieci tajemniczego oraz potężnego demona i seryjnego mordercy zarazem. Gdy Daimon i Ana są jeszcze dziećmi ich matka trafiła do szpitala psychiatrycznego w wyniku załamania na wieść o prawdziwej tożsamości ojca rodzeństwa. Mimo tragicznych wydarzeń z przeszłości Helstormowie na pozór prowadzą normalne życie. Daimon na co dzień jest profesorem antropologii a Ana właścicielką domu aukcyjnego. Jest to jedynie przykrywka dla ich mrocznych działań. Walcząc ze swoimi rodzinnymi koszmarami, rodzeństwo wykorzystuje swoje nienaturalne zdolności, by uchronić ludzkość przed skrywającymi się w ciemności jej najgorszymi przedstawicielami. Zarówno Daimon, jak i Ana robią to na swój własny, nieortodoksyjny sposób.

Helstrom to bez wątpienia jedna z najmroczniejszych historii Marvela, łącząca horror z wartką akcją opowieść o dysfunkcyjnej rodzinie i emocjach które potrafią się w niej pojawiać. Wspomina o tym m.in. jeden z twórców serialu Paul Zbyszewski, współscenarzysta m.in. docenionego nagrodą Emmy piątego sezonu Zagubionych:

W jednym z komiksów jest taka scena, gdzie Daimon Helstrom stoi w bibliotece swojej matki, która niedawno zmarła, i płacze. Stoi w czerwonej pelerynie, z pentagramem na piersi, a łzy spływają mu po policzkach. Spojrzałem na tę scenę i uznałem, że w pewnym sensie wiem już wszystko, co potrzebuję wiedzieć o całej tej historii. I choć w tej scenie jest też ogień, nadprzyrodzone moce i cała Marvelowa otoczka, to jednak najważniejsze są emocje. I to właśnie emocje przyciągnęły mnie do tej opowieści.

Premiera serialu o niezwykłym rodzeństwie, ich piekielnych przygodach i rodzinnych demonach już w poniedziałek 9 listopada o godzinie 22:00 tylko w FOX!

Źrodło: FOX - informacja prasowa