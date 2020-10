Tim Burton chce wyreżyserować serial o Rodzinie Addamsów 0

Tim Burton, reżyser wielu wspaniałych produkcji zarówno animowanych, jak i aktorskich, który posiada swój unikalny i rozpoznawalny styl bierze się za nowy projekt. Chce wyprodukować i wyreżyserować serialową wersję Rodziny Addamsów. Nie uważacie, że połączenie to może skutkować majstersztykiem?

fot. materiały prasowe

Obecnie upiorna rodzinka oczekuje na swoją kontynuacje jeśli chodzi o animowany film pełnometrażowy. Jednak historia ta stworzona w komiksie przez Charlesa Addamsa jak widać jest nieśmiertelna i może mieć mnóstwo wcieleń.

Burton obecnie prowadzi rozmowy w sprawie objęcia funkcji producenta wykonawczego i zostania reżyserem całego serialu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to projekt ten będzie dla reżysera jego pierwszym serialem w całości stworzonym dla telewizji. Scenariusz napiszą Alfred Gough i Miles Millar. Studiem posiadającym prawa do postaci jest MGM TV. Jak na razie nie wiadomo, gdzie trafi serial. Mówi się, iż największą szansę na wykupienie praw do jego emisji ma platforma Netflix.

Fabuła serialu o Rodzinie Addamsów rozgrywać ma się w czasach nam współczesnych i głównie skupi się ona na Środzie Addams i jej spojrzeniu na świat w jakim przyszło jej żyć w 2020 roku.

Źrodło: deadline