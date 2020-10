Tom Holland jako Nathan Drake na pierwszym zdjęciu z planu ''Uncharted'' 1

Trwają zdjęcia do oczekiwanej adaptacji jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Oczekującym na jakiekolwiek informacje z planu naprzeciw wyszedł Tom Holland, który na swoim profilu na Instagramie opublikował pierwsze zdjęcie siebie jako bohatera w którego się wciela – Nathana Drake’a.

fot. materiały prasowe

Poniższe zdjęcie ukazuje nam głównego bohatera w stroju bardzo pasującym do tego jaki nosił w grze.

Uncharted ma być widowiskową opowieścią o przygodach nieustraszonego poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. Tylko jego sprawność, intelekt, spryt i determinacja mogą doprowadzić do odnalezienia mitycznej krainy złota – El Dorado. Drake jest potomkiem słynnego korsarza i obieżyświata, sir Francisa Drake’a. To po nim odziedziczył skłonność do brawury, inteligencję i pragnienie niekończącej się przygody. W poszukiwaniu El Dorado towarzyszyć mu będzie zaufany przyjaciel Victor Sullivan oraz przebojowa dziennikarka Elena Fisher.

Filmowa historia osadzona będzie na kilka lat przed wydarzeniami z pierwszej gry. Drake wyruszy na swoją pierwszą przygodę jako dwudziestoletni chłopak.

W obsadzie aktorskiej znajdują się także Mark Wahlberg jako Victor Sullivan, Antonio Banderas, Sophia Ali i Tati Gabrielle. Reżyserem został Ruben Fleischer, twórca Venoma.

Premiera Uncharted zaplanowana jest na 16 lipca 2021 roku.

Źrodło: comingsoon, Instagram