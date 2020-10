Thrillery w gwiazdorskiej obsadzie "Wyrok bez winy" i "W imię diabła" już na VOD 0

Emocjonujący thriller prawniczy Wyrok bez winy z Matthew Modinem i Louisem Gossettem Jr. oraz przewrotny i pełen czarnego humoru thriller z Martinem Sheenem i David Strathairnem W imię diabła z oferty Galapagos Films można już oglądać na VOD.

Wyrok bez winy – premiera VOD 22.10

Michael Trainer (Matthew Modine) jest wziętym prawnikiem, który o żadnego klienta nie dba tak, jak o siebie. Pewnego dnia sędzia George Taylor (Louis Gossett Jr.) zmusi go do wzięcia sprawy Jamala Randolpha (Shane Paul McGhie) – młodocianego przestępcy i ofiary przemocy w skorumpowanym systemie opieki zastępczej. Czy Michael i Jamal zdołają przezwyciężyć różnice, jakie ich dzielą, aby wspólnie walczyć o odzyskanie niewinności zabranej przez ludzi, którzy powinni jej chronić? Czy Michael zdoła pokonać własny egoizm i dojrzy w Jamalu kogoś więcej niż tylko klienta?

W imię diabła – premiera VOD 5.11

Chciwość wielkich korporacji nigdy się nie kończy. Mają miliardy dolarów, ale wciąż chcą więcej. Kiedy Fred Stern (nominowany do Oscara i Złotego Globu David Strathairn) zorientuje się, że woda nawadniająca jego farmę jest zatruta, wspólnie z najlepszym przyjacielem Santiago (laureat Złotych Globów i nominowany do Oscara Edward James Olmos) i adwokatem Ralphem Naderem (laureat Złotych Globów Martin Sheen) wypowie wojnę tym, którzy są za to odpowiedzialni. Nie wie jednak, że będzie musiał zmierzyć z bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem – z gotowymi na wszystko, chciwymi psychopatami, na czele, których stanie, równie piękna, co wyrachowana, Gigi (Kate Bosworth).

Źrodło: Galapagos Films - informacja prasowa