Premiery polskich filmów również zostają przełożone - ''Small World'', ''Magnezja'', ''Listy do M 4'' dopiero w 2021 roku

Niestety, ale nadchodzi nieuniknione. Już nie tylko zagraniczne wielkie kinowe widowiska zmieniają daty swoich premier. Takie decyzje podjęto również i w naszym kraju. Obecnie wiemy, iż w tym roku do kin nie wejdą trzy oczekiwane filmy. To Small World Patryka Vegi, Magnezja Macieja Bochniaka i 4 część świątecznej komedii Listy do M.