''Creepshow'' powraca ze specjalnym animowanym odcinkiem 0

Na drugi sezon antologicznego serialu grozy Creepshow przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale na osłodę pojawi się odcinek specjalny w formie animacji. Takie informacje ujawniła platforma Shudder.

Ujrzymy w nim dwie zupełnie nowe historie oparte na opowieściach Stephena Kinga i Joe Hilla. W obsadzie głosowej wystąpią Kiefer Sutherland i Joey King. Za reżyserię odpowiada showrunner serialu Greg Nicotero.

Pierwsza historia oparta będzie na opowiadaniu Kinga Survivor Type i opowie o człowieku, który jest gotowy na wszystko, aby tylko utrzymać się przy życiu na bezludnej wyspie. Druga z kolei ukaże nam historię, w którym King jako nastolatek bierze udział w dziwnym programie. Fabuła opiera się o opowiadanie Hilla Twittering from the Circus of the Dead.

Poniżej zapowiedź nadchodzącego odcinka specjalnego.

Halloween nie byłby kompletny bez 'Creepshow', więc z pomocą Kinga i jego syna oraz fantastycznego animowanego formatu możemy kontynuować tradycję i ducha Halloween. powiedział Nicotero

Chociaż produkcja sezonu 2 'Creepshow' została opóźniona z powodu koronawirusa, to cieszę się, że udało się przygotować tę fantastyczną ofertę specjalną i wszyscy będziemy mogli cieszyć się odrobiną 'Creepshow' podczas Halloween. dodał Craig Engler, dyrektor generalny Shudder

Premiera specjalnego odcinka Creepshow już 26 października 2020 roku na Shudder.

Źrodło: darkhorizons.com