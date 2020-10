''Meg 2'' powstanie! Odpowie za niego reżyser ''High-Rise'' 0

Fani filmu Meg zacierają ręce z radości, bowiem ogłoszona ponad rok temu kontynuacja tej produkcji, w której Jason Statham stawia czoła wielkiemu prehistorycznemu rekinowi, znalazła wreszcie swojego reżysera. 'Meg 2' wyjdzie spod skrzydeł Bena Wheatleya.

Wheatley to scenarzysta i reżyser, który odpowiada za takie produkcje jak High-Rise z Tomem Hiddlestonem w roli głównej, komedia Turyści czy najnowsza produkcja powstała dla Netflixa Rebeka.

W głównej roli powróci oczywiście Jason Statham, który zaangażowany jest także w proces twórczy filmu. Za wersję roboczą scenariusza odpowiadają Jon i Erich Hoeber, którzy opierać będą się o zarys Deana Georgarisa. Produkcją ponownie zajmą się Lorenzo di Bonaventura i Belle Avery.

Szczegóły fabularne kontynuacji jak na razie nie są znane. Meg z 2018 roku opowiadał o komandosie Jonasie Taylorze, który podczas jednej ze swoich misji napotkał nieznane zagrożenie w głębinach Rowu Mariańskiego. Musiał przerwać powierzone mu zadanie i zostawić część swojej załogi na pewną śmierć. To tragiczne w skutkach zdarzenie doprowadziło do zwolnienia go ze służby. Zhańbiony i pozostawiony samemu sobie ma szansę odzyskać dobre imię, kiedy na dnie oceanu osiada uszkodzona łódź podwodna z jego byłą żoną na pokładzie.

Meg to koprodukcja amerykańsko-chińska, która stała się kasowym hitem, przy budżecie 150 mln dolarów film zarobił ponad 530 mln. Nic więc dziwnego, że podjęto decyzję o kontynuacji. Fabuła filmu opiera się na serii powieści Steve'a Altena.

