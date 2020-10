Produkcja filmowa w obecnych czasach jest naprawdę trudnym zadaniem. Co rusz zostaje ona wstrzymywana przez wykrycie u kogoś koronawirusa. Takie problemy ma również reżyser Colin Trevorrow, który odpowiada za trzecią część z serii Jurassic World. Ogłosił on właśnie, iż ekipa po kolejnym zawieszeniu prac na planie powróciła do kręcenia. Wraz z tą informacją opublikował zdjęcie z trójką oryginalnych aktorów występujących w Parku Jurajskim.