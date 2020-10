Kino ze smakiem: zapraszamy na festiwalową ucztę na ekranach - i przed nimi! 0

Kulinarna sekcja 14. Pięciu Smaków to przegląd pobudzających zmysły filmowych smakołyków z całej Azji. A jeśli parujące na ekranie aromatyczne zupy, dania oprószone kolorowymi przyprawami i połyskujące czekoladową polewą torty pobudzą Wasz apetyt, zapraszamy również na domową ucztę towarzyszącą seansom!

Jedzenie to nie tylko zaspokojenie podstawowych życiowych potrzeb, ale też ważna część życia społecznego: posiłki to okazja do spotkań w gronie osób bliskich i nieznajomych, to możliwość wymiany tradycji, przyzwyczajeń i wspomnień. Potrafią otwierać serca, kusić i prowokować do międzyludzkiego kontaktu.

Na ekranie

Ekologiczne, sezonowe produkty to nie tylko światowy trend kulinarny, ale też realna potrzeba wielu mieszkańców wielkich miast. Bohaterki koreańskiego "Kawałka ziemi" i japońskiego "Słodko-gorzkiego" będą miały okazję poznać zalety roślinnej kuchni i odkryć na nowo smaki dzieciństwa, wpisane w rytm przyrody i lokalną specyfikę.

Tradycje kulinarne to temat "Opowieści o gotującym samuraju", w którym ostrza kuchennych noży pojawiają się częściej niż miecze wojowników, a historyczna japońska kuchnia powraca w pełnym blasku. Z*e sławą rodziców – mistrzów kuchni mierzą się z kolei młodzi bohaterowie filmu "To nie przepis mojej matki"*, którzy w wielokulturowym Singapurze szukają własnej życiowej ścieżki.

Z konwencjami filmowego opowiadania o jedzeniu grają twórcy wyprodukowanego przez HBO serialu "Kuchenne historie". Wietnamski odcinek cyklu eksploruje relację między smakiem a namiętnością, a w humorystycznej odsłonie tajlandzkiej możemy zobaczyć, jak na specjały lokalnej kuchni reaguje naburmuszony amerykański aktor.

"Jadłodajnia pod Mewą", historia o Japonce otwierającej restaurację w Helsinkach, to operująca absurdalnym humorem i oszczędną estetyką opowieść o smakach łączących ludzi z bardzo różnych światów. Bohaterka "Bento udręki" wykorzystuje z kolei pudełka na lancz do komunikacji ze zbuntowaną nastoletną córką – czy jest lepsza droga do przełamania lodów, niż ryż z dodatkami układającymi się w scenę z "Czerwonego kapturka"?

Na talerzu

Jeśli kiedykolwiek pociekła wam ślinka przy oglądaniu bohaterów delektujących się wyrafinowanymi frykasami albo prostą, domową strawą, internetowa odsłona Pięciu Smaków ma na to odpowiedź. Wraz z najlepszymi warszawskimi restauracjami specjalizującymi się w azjatyckiej kuchni przygotowano wyjątkowe, festiwalowe menu. Unikatowe zestawy, inspirowane poszczególnymi filmami z sekcji, będzie można z wyprzedzeniem zamówić na ich stronie. Każdego dnia festiwalu będą rozwożone na terenie Warszawy, pozwalając Wam połączyć domowe seanse z niezwykłymi smakami filmowych dań. Dla widzów spoza stolicy przygotowane zostaną specjalne pakiety przekąsek, których oryginalne smaki wzbogacą festiwalowe wrażenia. Szczegóły akcji i listę partnerów ujawnione zostaną już 6 listopada!

To jeszcze nie wszystko – dla tych, którzy mają ochotę na samodzielne kuchenne wyzwania KUKBUK.pl przygotował wyjątkowe przepisy, pozwalające we własnym domu odtworzyć dania pojawiające się na ekranie. Znajdziecie je w czasie festiwalu na instagramowym koncie KUKBUK oraz gazecie festiwalowej, która wraz z programem pojawi się na stronie Pięciu Smaków.

Pełen program festiwalu zostanie ogłoszony już 28 października o godz. 16:00 podczas prezentacji online, dostępnej pod adresem.