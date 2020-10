Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Michael B. Jordan zadebiutuje jako reżyser filmem "Creed 3"? 0

Trzecia część ringowej opowieści o Adonisie Creedzie ma szansę na realizację. Co ciekawe reżyserem produkcji może zostać odtwórca roli tytułowej.

Nie jest tajemnicą, że wytwórnia MGM rozważa zlecenie nakręcenia kolejnej odsłony serii "Creed". Ciekawostką jest, że człowiekiem, który miałby objąć funkcję reżysera jest Michael B. Jordan, czyli aktor wcielający się w rolę główną. Jeśli dojdzie do jego angażu, wówczas hollywoodzki gwiazdor doczeka się reżyserskiego debiutu. Na razie ani MGM, ani środowisko Jordana nie komentują owych doniesień, jednak na ten temat plotkowano już w ubiegłym roku. Tak, więc coś musi być na rzeczy.

Zresztą producent Irwin Winkler w książce "A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood" pisał: “Obiecałem Michaelowi B. Jordanowi, że dostanie szansę wyreżyserowania filmu "Creed III". W zeszłym roku po rozmowie z naszą gwiazdą zaoferowałem mu możliwość nie tylko zagrania w filmie, ale także reżyserowania". Warto dodać, że podoba sytuacja miała miejsce przy okazji sukcesu filmu Rocky – bliźniaczą ofertę dostał Sylvester Stallone.

Na razie niewiele wiadomo na temat kolejnej części cyklu o Adonisie Creedzie. MGM zatrudniło Zacha Baylina do napisania scenariusza.

Źrodło: The Playlist